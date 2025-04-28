Fazıl Say, 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50'nci sanat yılını özel bir konserle Ankara'da kutladı. Say, CSO Ada Ankara'da yeni eserlerinin yanı sıra kariyerinden seçkin parçaları seslendirdi
Fazıl Say, 50'nci sanat yılı dolayısıyla düzenlenen 'Piyano Başında 50 Yıl' konseriyle sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alan Say, yeni bestelerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği piyano eserlerini seslendirdi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Fazıl Say, dinleyicilere her eser hakkında bilgiler de aktardı.
Performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan Fazıl Say, sanat hayatının 50'nci yılına özel konser serisinin 2'ncisini Ankara'da gerçekleştirmiş oldu.