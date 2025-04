Fazıl Say, 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı

Fazıl Say, 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı

Fazıl Say, 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50'nci sanat yılını özel bir konserle Ankara'da kutladı. Say, CSO Ada Ankara'da yeni eserlerinin yanı sıra kariyerinden seçkin parçaları seslendirdi

