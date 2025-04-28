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        Haberler Müzik Fazıl Say, 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı

        Fazıl Say, 50'nci sanat yılını Ankara'da kutladı

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50'nci sanat yılını özel bir konserle Ankara'da kutladı. Say, CSO Ada Ankara'da yeni eserlerinin yanı sıra kariyerinden seçkin parçaları seslendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:27
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        50'nci sanat yılını kutladı
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        Fazıl Say, 50'nci sanat yılı dolayısıyla düzenlenen 'Piyano Başında 50 Yıl' konseriyle sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alan Say, yeni bestelerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği piyano eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Fazıl Say, dinleyicilere her eser hakkında bilgiler de aktardı.

        Performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan Fazıl Say, sanat hayatının 50'nci yılına özel konser serisinin 2'ncisini Ankara'da gerçekleştirmiş oldu.

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        #fazıl say
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