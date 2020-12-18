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Fazilet ne demektir?

Fazilet ne demek, fazilet tanımı ve anlamı nedir, fazilet nedir TDK, fazilet örnek anlatımı, fazilet kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz

Fazilet ne demektir?

Fazilet Tanımı:

Fazilet kelimesinin anlamı; erdem, ahlaki mükemmellik, iyilik, doğruluk olarak ifade edilir. Uygunluk içinde kişinin yaşamı yürütmek için ahlaki ve etik ilkelere; namusluluk; dürüstlüğüne faziletli olmak denir. Fazilet, iyi bir kalite veya davranış biçimidir. Alçak gönüllülük bir fazilet davranışı olarak kabul edilir. Fazilet ahlaki açıdan iyi olmanın niteliğidir.

Fazilet kelimesinin Latince kökünden geldiği belirtilmiştir. Ayrıca genel olarak mükemmellik anlamına da gelebilir. Faziletli davranışlarından biri de arkadaşlarına yardım etme cömert istekliliği olabilir. Doğru olanı yapma ve yanlış olandan kaçınma kalitesine sahip olmak faziletli bir davranıştır.

Fazilet Nedir TDK:

Erdem ve erdemli olan davranışlar bütünü olarak tanımlanır.

Fazilet Örnek Anlatımı:

Faziletli bir insanın ruhu, ahlaki davranışı destekler, tutkuları kontrol eder ve günahtan kaçınmayı akıl ve irade alışkanlıklarıyla oluşturur. Faziletli olmak inancımızı ve aklın gereklerine göre davranışlarımızı yönlendirir, bizi öz kontrole dayalı özgürlüğe ve iyi bir ahlaki yaşamda neşeye yönlendirir. Şefkat, sorumluluk, görev duygusu, öz disiplin ve kısıtlama, dürüstlük, sadakat, dostluk, cesaret ve sebat ahlaki bir yaşam sürdürmek için arzu edilen fazilet örnekleridir.

Fazilet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Ne kadar faziletli bir insan, ona saygı duyuyor ve seviyorum.
  • Faziletli olmak zor değil sadece iyiliği iste yeter!
  • Senin faziletli davranışların bir çok kişiye örnek olduğu için çok mutluyum.
  • Şimdi karar verirken, karşında ki insanın yapmış olduğu faziletleri unutmaman gerekir.

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