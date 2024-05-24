Fazla yumurta tüketmek faydadan çok zarar getirebilir! Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?
Kahvaltıların vazgeçilmezi, sağlıklı beslenme tutkunları ve sporcu sofralarının yıldızı yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Peki ya yumurtanın fazlası vücudunuz için yararlı olmaktan çok zararlı oluyorsa? Şimdi sizi pek çoğumuzun üzerine hiç düşünmediği bir soruyla baş başa bırakıyoruz: Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?
Her şeyin fazlası zarar. Bu cümleyi hepimiz duymuşuzdur. Sağlıklı bir hayat sürmenin püf noktası her şeyin dozunda yenmesi/içilmesidir. Bir besin tek başına besin değeri açısından çok faydalı olarak anlatılsa da fazla tüketilmesi bu durumu tamamen tersine çevirir. Bu, yumurtada da aynı mantıkla işliyor...
Hem tok tutar hem de oldukça besleyicidir... Vitaminler bakımından zengin olan yumurtanın bir adedinde 6 gr protein olduğunu biliyor muydunuz? Yumurta beyni güçlendirir, göz sağlığı açısından faydalıdır üstelik lifli yapısıyla kilo vermeye çalışanların da en büyük destekçişsidir.
Ancak tüm bunların yanında 1 yumurtada neredeyse 190 miligram kolestrol vardır. Bu da yumurta konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına gelir.
BİR GÜNDE KAÇ YUMURTA YENİR?
Amerikan Kalp Derneği, yumurta için günde bir yumurta sınırının altını çiziyor. Haftada 7 yumurta yemek, kalp sağlığı açısından risksiz bir tablo oluşturur. Ancak buraya bir virgül koymalıyız. Beslenme bir program işidir, gün içinde yediğiniz diğer tüm şeyler tükettiğiniz yumurta miktarı üzerinde etkilidir.
Uluslararası camiada prestiji oldukça yüksek olan beslenme ve diyetetik dergsi American Journal of Clinical Nutrition'da 2018 yılında bir araştırma yapıldı.
Kilo vermek için bir diyet uygulayan kişilerden oluşan çalışmada 3 ay boyunca haftada 12'ye kadar yumurta tüketmenin, prediyabet ve tip 2 diyabetli kişilerde kardiyovasküler risk faktörlerini etkilemediği tespit edildi.
Eğer kalp sağlığı ya da şeker hastalığı konusunda haberdar olduğunuz sağlık sorunlarınız varsa beslenme listenizdeki her şeyin dengesi önemli. Tüketeceğiniz yumurta sayısının da... Ancak yine de çok fazla yumurta tükettiğinizin belirtisi olarak kabul edeceğimiz bazı yan etkiler var.
ÇOK FAZLA YUMURTA ÇOK FAZLA KOLESTROL ANLAMINA MI GELİR?
Sağlık dünyası yumurta ve kolestrol ilişkisini hala tartışıyor... Yaygın kanıya göre yumurta sarısı ile kolestrol arasında doğrudan bir ilişki var. Ancak bu kanı son zamanlarda çok konuşuldu. Güncel çalışmalar, kolestrol üzerinde genetik öykünün, karaciğer sağlığımızın çok fazla etkisi olduğunu söylüyor.
KALP SAĞLIĞINA DİKKAT
Günde bir yumurtanın kalp sağlığı açısından risksiz olduğu kabul ediliyor. Hatta, yarım milyon Çinli ile yapılan bir araştırmaya göre günde bir yumurta yemenin kalp sağlığı açısından faydalı olduğu, kardiyovasküler hastalıkların ihtimalini düşürdüğü bile söyleniyor. Ancak her gün 3 ya da 4 yumurta tüketilmesi hala tehlikeli olabilir.
KİLO VERMEK İSTERKEN KİLO ALABİLİRSİNİZ
Fazla yumurta tüketmek kilo kaybını zorlaştırdığı gibi kilo alınmasına da neden olabilir. Yumurta hem protein hem de yağ açısından çok zengin bir besin olmasına karşın kalorisi de düşük değildir. Her gün 3 ya da 4 yumurta tükettiğiniz kahvaltılar sizin için pek de sağlıklı sayılmaz.
DİYABET RİSKİ DE MASADA
Amerikan Diyabet Derneği tarafından 1978'den beri yayınlanan Diabetes Care dergisi, 2009 yılında yaptığı bir çalışmada günde bir yumurtadan fazla yumurta tüketenlerin haftada 7 yumurta tüketenlere nazaran tip 2 diyabetle tanışma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.
Amerikan Diyabet Derneği, yumurtayı yasaklamıyor hatta yumurtaları bir protein kaynağı olarak da öneriyor ancak burada bu "ölçü" dediğimiz şeyin önemi ortaya çıkıyor.
DİKKAT! FAZLA YUMURTA SAĞLIKSIZ BESLENMEYE DAVETİYE ÇIKARABİLİR...
Yumurtayı sürekli haşlayarak yiyorsanız bu riski üzerinize alınmazsınız ancak omlet yapmayı çok seviyorsanız ya da bol tereyağlı yumurtaya hayır diyemiyorsanız bu maddeyi üzerinize alınmaktan başka şansınız yok!
Yumurtayı pişirmek için kullandığınız yağ beslenme düzeninizi bir anda değiştirir ve ne kadar yumurta tükettiğinizden bağımsız olarak kullandığınız yağ kalp hastalıklarına neden olabilir.
Vücudunuz için faydalı olacak ölçüyü bir beslenme uzmanıyla kararlaştırın, yumurta yerken kafanızda soru işareti bırakmayın.