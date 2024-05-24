Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Fazla yumurta tüketmek faydadan çok zarar getirebilir! Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

        Fazla yumurta tüketmek faydadan çok zarar getirebilir! Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

        Kahvaltıların vazgeçilmezi, sağlıklı beslenme tutkunları ve sporcu sofralarının yıldızı yumurtanın faydaları saymakla bitmez. Peki ya yumurtanın fazlası vücudunuz için yararlı olmaktan çok zararlı oluyorsa? Şimdi sizi pek çoğumuzun üzerine hiç düşünmediği bir soruyla baş başa bırakıyoruz: Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her şeyin fazlası zarar. Bu cümleyi hepimiz duymuşuzdur. Sağlıklı bir hayat sürmenin püf noktası her şeyin dozunda yenmesi/içilmesidir. Bir besin tek başına besin değeri açısından çok faydalı olarak anlatılsa da fazla tüketilmesi bu durumu tamamen tersine çevirir. Bu, yumurtada da aynı mantıkla işliyor...

        2

        Hem tok tutar hem de oldukça besleyicidir... Vitaminler bakımından zengin olan yumurtanın bir adedinde 6 gr protein olduğunu biliyor muydunuz? Yumurta beyni güçlendirir, göz sağlığı açısından faydalıdır üstelik lifli yapısıyla kilo vermeye çalışanların da en büyük destekçişsidir.

        3

        Ancak tüm bunların yanında 1 yumurtada neredeyse 190 miligram kolestrol vardır. Bu da yumurta konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına gelir.

        4

        BİR GÜNDE KAÇ YUMURTA YENİR?

        Amerikan Kalp Derneği, yumurta için günde bir yumurta sınırının altını çiziyor. Haftada 7 yumurta yemek, kalp sağlığı açısından risksiz bir tablo oluşturur. Ancak buraya bir virgül koymalıyız. Beslenme bir program işidir, gün içinde yediğiniz diğer tüm şeyler tükettiğiniz yumurta miktarı üzerinde etkilidir.

        5

        Uluslararası camiada prestiji oldukça yüksek olan beslenme ve diyetetik dergsi American Journal of Clinical Nutrition'da 2018 yılında bir araştırma yapıldı.

        6

        Kilo vermek için bir diyet uygulayan kişilerden oluşan çalışmada 3 ay boyunca haftada 12'ye kadar yumurta tüketmenin, prediyabet ve tip 2 diyabetli kişilerde kardiyovasküler risk faktörlerini etkilemediği tespit edildi.

        7

        Eğer kalp sağlığı ya da şeker hastalığı konusunda haberdar olduğunuz sağlık sorunlarınız varsa beslenme listenizdeki her şeyin dengesi önemli. Tüketeceğiniz yumurta sayısının da... Ancak yine de çok fazla yumurta tükettiğinizin belirtisi olarak kabul edeceğimiz bazı yan etkiler var.

        8

        ÇOK FAZLA YUMURTA ÇOK FAZLA KOLESTROL ANLAMINA MI GELİR?

        Sağlık dünyası yumurta ve kolestrol ilişkisini hala tartışıyor... Yaygın kanıya göre yumurta sarısı ile kolestrol arasında doğrudan bir ilişki var. Ancak bu kanı son zamanlarda çok konuşuldu. Güncel çalışmalar, kolestrol üzerinde genetik öykünün, karaciğer sağlığımızın çok fazla etkisi olduğunu söylüyor.

        9

        KALP SAĞLIĞINA DİKKAT

        Günde bir yumurtanın kalp sağlığı açısından risksiz olduğu kabul ediliyor. Hatta, yarım milyon Çinli ile yapılan bir araştırmaya göre günde bir yumurta yemenin kalp sağlığı açısından faydalı olduğu, kardiyovasküler hastalıkların ihtimalini düşürdüğü bile söyleniyor. Ancak her gün 3 ya da 4 yumurta tüketilmesi hala tehlikeli olabilir.

        10

        KİLO VERMEK İSTERKEN KİLO ALABİLİRSİNİZ

        Fazla yumurta tüketmek kilo kaybını zorlaştırdığı gibi kilo alınmasına da neden olabilir. Yumurta hem protein hem de yağ açısından çok zengin bir besin olmasına karşın kalorisi de düşük değildir. Her gün 3 ya da 4 yumurta tükettiğiniz kahvaltılar sizin için pek de sağlıklı sayılmaz.

        11

        DİYABET RİSKİ DE MASADA

        Amerikan Diyabet Derneği tarafından 1978'den beri yayınlanan Diabetes Care dergisi, 2009 yılında yaptığı bir çalışmada günde bir yumurtadan fazla yumurta tüketenlerin haftada 7 yumurta tüketenlere nazaran tip 2 diyabetle tanışma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

        12

        Amerikan Diyabet Derneği, yumurtayı yasaklamıyor hatta yumurtaları bir protein kaynağı olarak da öneriyor ancak burada bu "ölçü" dediğimiz şeyin önemi ortaya çıkıyor.

        13

        DİKKAT! FAZLA YUMURTA SAĞLIKSIZ BESLENMEYE DAVETİYE ÇIKARABİLİR...

        Yumurtayı sürekli haşlayarak yiyorsanız bu riski üzerinize alınmazsınız ancak omlet yapmayı çok seviyorsanız ya da bol tereyağlı yumurtaya hayır diyemiyorsanız bu maddeyi üzerinize alınmaktan başka şansınız yok!

        14

        Yumurtayı pişirmek için kullandığınız yağ beslenme düzeninizi bir anda değiştirir ve ne kadar yumurta tükettiğinizden bağımsız olarak kullandığınız yağ kalp hastalıklarına neden olabilir.

        15

        Vücudunuz için faydalı olacak ölçüyü bir beslenme uzmanıyla kararlaştırın, yumurta yerken kafanızda soru işareti bırakmayın.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı