UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao karşısında ev sahibi avantajını kullanarak mutlak galibiyet hedefliyor. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde…