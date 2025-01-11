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        Haberler Dünya FBI ve CIA'e 'Venezuela' suçlaması: "Sayelerinde Maduro devlet başkanı" | Dış Haberler

        FBI ve CIA'e 'Venezuela' suçlaması: "Sayelerinde Maduro devlet başkanı"

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 2020'de devirme girişimiyle suçlanan ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un Üst Yöneticisi (CEO) Jordan Goudreau, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatını (CIA) operasyonunu "sabote etmekle" suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:41
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        CIA'e 'Venezuela' suçlaması: Sayelerinde Maduro başkan
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        Maduro'yu 2020'de devirme girişimiyle itham edilen Goudreau, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Goudreau, FBI ve CIA'i operasyonunu "sabote etmekle" suçlayarak, "FBI ve CIA'i tebrik ediyorum, sayelerinde Maduro (devlet başkanı olarak) yemin etti." ifadesini kullandı.

        Goudreau'nun avukatları ise eski askerin bu girişimine ilişkin "üst kademelerden yetki aldığını" savundu.

        Öte yandan, FBI ve CIA'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'da 3 Mayıs 2020'de güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan "paralı askerlere" karşı operasyon başlatmıştı.

        Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile ilişkisinin olduğunu savunmuştu.

        Maduro, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

        Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının bulunduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti. 

        Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, 2020'nin mart ayında Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

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