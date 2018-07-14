FC Dallas - Chicago Fire maçı ne zaman?

ABD MLS maçında FC Dallas ile Chicago Fire, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. FC Dallas 35 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Chicago Fire 23 puanda ve 16. sırada. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Chicago Fire son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da FC Dallas kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Chicago Fire kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Dallas son hafta oynanan Los Angeles Galaxy maçında 0-0 berabere kaldı.

Chicago Fire ise Toronto FC maçında 3-2 yenildi.

FC Dallas, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 10 gol yedi.

Chicago Fire, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chicago Fire 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.