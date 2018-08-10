FC Red Star - Le Havre karşılaşma önü

FC Red Star ve Le Havre, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. FC Red Star son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Le Havre son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 228. İddaa'da FC Red Star kazanır 2.60, berabere biter 2.80, Le Havre kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

FC Red Star son haftadaki Le Havre müsabasında 0-1 yenildi.

Le Havre ise Caen maçında 0-6 kazandı.

FC Red Star, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Le Havre, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Le Havre 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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