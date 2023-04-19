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FDA'dan yüksek risk grubundaki Amerikalılara ekstra güçlendirici doz tavsiyesi

ABD'li düzenleyiciler yaşlı Amerikalılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için Pfizer veya Moderna COVID-19 aşılarının bir başka takviye dozunu onayladı

FDA'dan yüksek risk grubundaki Amerikalılara ekstra güçlendirici doz tavsiyesi
HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüs aşılarını herkes için daha basit hale getirecek adımlar atarak, Pfizer veya Moderna dozu yaptıran herkesin - ister takviye ister ilk kez aşı olsun - orijinal aşıları değil, en yeni formülü yaptırabileceklerini söyledi.

SON AŞISININ ÜZERİNDEN 4 AY GEÇENLERE UYGULANABİLECEK

AP'de yer alan habere göre, FDA, 65 yaş ve üzerindekilerin Omicron suşlarını hedef alan ilk dozun üzerinden en az dört ay geçmiş olması koşuluyla bir başka takviye için yeniden aşı olabileceklerini duyurdu.

Kurum, bağışıklık sistemi zayıf olan çoğu kişinin de ilk aşıdan en az iki ay sonra ekstra aşı yaptırabileceğini ve doktorlarının önerisine bağlı olarak ileride ek dozlar alabileceğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) onay verirse, bahar Covid takviyeleri birkaç gün içinde başlayabilir. CDC'nin danışmanları bugün konuya ilişkin toplanacak.

"COVID GERÇEK BİR RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Üst düzey FDA yetkilisi Dr. Peter Marks, "COVID-19 birçok insan için çok gerçek bir risk olmaya devam ediyor" dedi.

Daha genç ve sağlıklı insanlara yeni bir aşı yapılıp yapılmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğu ifade edilirken, savunmasız kişiler için ekstra dozun FDA'in ileriye dönük COVID-19 aşılarını basitleştirmek için attığı birkaç adımdan biri olduğu kaydedildi.

PFIZER VE MODERNA AŞILARI İÇİN TEK FORMÜL

COVID-19 aşıları milyonlarca hayat kurtardı ancak koruma zamanla ve yeni, daha bulaşıcı varyantlar ortaya çıktıkça azaldı. Bu nedenle geçtiğimiz sonbaharda Pfizer ve Moderna, orijinal aşı reçetesine Omicron suşlarına karşı koruma ekleyen güncellenmiş "bivalent" güçlendiricileri piyasaya sürdü. Dün FDA, güncellenmiş formülün Pfizer veya Moderna aşısı yaptıran herkes için kullanılacağını söyledi. Aşılanmamış yetişkinler için ise önce birkaç doz orijinal aşı yaptırma zorunluluğunun yerini bir karma aşı alacak.

Derleyen: Demet Demirkır

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