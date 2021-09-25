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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! 2 kişiye mezar oldu! - Haberler
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Feci kaza! 2 kişiye mezar oldu!

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarında bulunan tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza! 2 kişiye mezar oldu! - Haberler
İHA

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Vahap Savaş yönetimindeki 34 AG 7636 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçarak devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Savaş, Melike Kılınç yaralanırken, Zekine Kılınç ve Maviş Savaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Sungurlu-Boğazkale karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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