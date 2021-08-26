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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! Hareket halindeki otobüsten düştü - Haberler
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Küçükçekmece'de hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın düştü

Küçükçekmece'de hareket eden İETT otobüsünden inmeye çalışan kadın, düştü. Ş.A, isimli kadın hafif şekilde yaranırken, o anlar kameralara yansıdı. Şoförün kapının kendiliğinden açıldığını söylediği iddia edildi

Feci kaza! Hareket halindeki otobüsten düştü - Haberler
Feci kaza! Hareket halindeki otobüsten düştü
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DHA

Olay, geçen Salı saat 13.15 sıralarında Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünden Ş.A, isimli kadın inmek istedi.

DHA'nın haberine göre, hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten inen kadın dengesini kaybederek düştü. Kadının düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası İETT şoförü ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"NORMALDE BURADAN OTOBÜSLER GEÇMİYOR"

Görgü tanığı Ahmet Enver, "Belediye otobüsü geçerken, köşede kadının düştüğünü gördüm. Söylentilere göre, otobüs durmadan gitmiş inerken düşmüş, düşerken kafasını yere vurmuş. Daha sonra ambulans geldi götürdüler. Normalde buradan o otobüsler geçmiyor ama buradan geçmiş." dedi.

"ŞOFÖR KAPININ KENDİLİĞİNDEN AÇILDIĞINI SÖYLEDİ"

Bir başka görgü tanığı Murat Muğlu ise, "Dışardan sesler geldi. Bir çıktık kadın otobüsten düşmüş. Burada durak yok ama şoför 'bir anlık kapı açıldı' dedi. Kadının da kendiliğinden düştüğünü söyledi. Kadın bir müddet yerde baygındı sonra ambulans geldi götürdü. Biz kaldırmadık boynu kırıktır diye ondan sonra iyiydi. Zaten şoför kapının kendiliğinden açıldığını söyledi." diye konuştu.

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