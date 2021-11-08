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Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ OLAY! Son dakika: Hasta, hastaneyi savaş alanına çevirdi, görevlinin kolu çıktı - Haberler
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Hastanede güvenlik görevlisinin kolunun çıktığı kavga kamerada

Çorum'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında çıkan kavgada feci bir olay yaşandı. Olayda araya giren özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı

FECİ OLAY! Son dakika: Hasta, hastaneyi savaş alanına çevirdi, görevlinin kolu çıktı - Haberler
Hastaneyi savaş alanına çevirdi! Görevlinin kolu çıktı
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DHA

Olay, önce gün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in (41) kolu çıktı.

Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ARBEDE KAMERADA

Hastanede yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ali S.´nin tedavi için hastaneye geldiği, kalabalık ortamda sağlık görevlileri ile tartıştığı, tartışmanın ardından özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in araya girdiği görülüyor. Hastane içindeki başka açıda yer alan görüntüde ise Ali S.´yi dışarı çıkarmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in, arbede esnasında kolunu tutarak tedaviye götürülmesi yer alıyor.

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