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        Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ ÖLÜM | Ordu, Altınordu'da Emine Arslan inek sağarken hayatını kaybetti! - Son dakika haberleri

        İnekleri sağıyordu! Feci ölüm!

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ahırda ineklerini sağan 70 yaşındaki Emine Arslan, boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak yolda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:10
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        İnekleri sağıyordu! Feci ölüm!
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        Ordu'da olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Emine Arslan (70), ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı.

        BOYNUZ DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre boğanın boynuz darbeleri sonucu yaralanan Arslan´ın yardımına yakınları koştu.

        HASTANEYE KALDIRILIRKEN CAN VERDİ

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Emine Arslan, yolda yaşamını yitirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Emine Arslan´ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #ordu
        #Son dakika haberler

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