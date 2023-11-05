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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Motosikletle bariyere çarptı

        Motosikletle tünelde bariyere çarpan üniversiteli Atakan öldü

        İzmit'te motosikletle tüneldeki bariyere çarpan üniversite öğrencisi Atakan Boyacı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:12
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        Feci ölüm! Motosikletle bariyere çarptı
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        İzmit'te kullandığı motosikletle tüneldeki bariyere çarpan üniversite öğrencisi Atakan Boyacı (23), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Boyacı'nın motosikletini 2 gün önce satın aldığı belirtildi. Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmit D-100 kara yolu Seka Tüneli´nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Atakan Boyacı idaresindeki motosiklet, tünel içerisinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Savrulan Boyacı, bariyerlere çarparak yol kenarına düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Atakan Boyacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Boyacı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Atakan Boyacı'nın Yalova Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve kullandığı motosikleti 2 gün önce satın aldığı öğrenildi.

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