        Fed 2026 Ocak faiz kararı yarın açıklanıyor: Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde, faiz sabit mi kalacak düşecek mi?

        Fed Ocak faiz kararı yarın açıklanıyor: Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde?

        Fed Ocak faiz kararı yarın açıklanıyor. Öte yandan, küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Ancak ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riski, piyasalarda ters bir etkiye neden oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:43
        ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, jeopolitik taraftaki sakinleşme ile ABD'deki mali ve ticari gelişmeler yakından takip ediliyor. Hükümetin tekrar kapanma riski piyasaların odağına yerleşirken, bu durum risk algısının yükselmesine neden oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasalarda son durum nedir?

        2

        FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        OCAK FED FAİZ KARARI NE OLUR, PİYASALAR NE BEKLİYOR?

        Fed, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Jerome Powell'a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi baskılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek. Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed'in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        ABD'de ekonomik veriler de ülke ekonomisinin güçlü büyüme performansı gösterdiğine, enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne, istihdam artışının ise yavaşladığına işaret ediyor.

        4

        İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

        ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Böylelikle 2025 genelindeki toplam istihdam artışı 584 bin olarak kaydedildi. ABD'de işsizlik oranı da aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

        Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

        Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi de Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

        ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyürken 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme performansını göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
