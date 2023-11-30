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        Haberler Ekonomi Para Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet yavaşladı - Para Haberleri

        Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet yavaşladı

         ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin ekim ayından bu yana yavaşladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 08:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:29
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        Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyet yavaşladı
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        Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımladı.

        Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki raporun yayımlandığı ekim ayından bu yana yavaşladığı aktarıldı.

        Perakende satışların karışık bir seyir izlemeye devam ettiği belirtilen raporda, tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artması nedeniyle isteğe bağlı ürünler ile mobilya ve ev aletleri gibi dayanıklı malların satışlarının ortalamada azaldığı bildirildi.

        Raporda, başta gayrimenkul kredileri olmak üzere ticari kredilere talebin bir miktar azaldığı belirtilerek, tüketici kredilerinin oldukça sağlıklı kalmayı sürdürdüğü ancak bazı bankaların tüketici temerrütlerinde hafif bir artış olduğunu bildirdiği aktarıldı.

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        Fed'in söz konusu raporunda, gelecek 6 ila 12 aya ilişkin ekonomik görünümün raporlama dönemi boyunca zayıfladığı belirtildi.

        İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, iş gücüne talebin azalmaya devam ettiğine işaret edildi.

        Raporda, ücret artışının çoğu bölgede ılımlı ila orta düzeyde kalmaya devam ettiği, bununla birlikte bazı ücret baskılarının sürdüğü aktarıldı.

        Fiyat artışlarına da değinilen raporda, "Fiyat artışları bölgeler genelinde büyük ölçüde ılımlı olsa da fiyatlar yüksek kalmaya devam etti." ifadeleri kullanıldı.

        Raporda, pek çok kişi için navlun ve nakliye maliyetlerinin azalırken, çeşitli gıda ürünlerinin maliyetinin arttığı aktarıldı. Çelik ve kereste gibi inşaat girdilerinin maliyetlerinin istikrar kazandığı, hatta düştüğü belirtilen raporda, bölgeler genelinde artan sigorta maliyetlerinin dikkat çekici olduğu, iki bölgede artan borçlanma maliyetinin ticari büyümeyi engellediğinin bildirildiği kaydedildi.

        Raporda, "Çoğu bölge ılımlı fiyat artışlarının gelecek yılda da devam etmesini bekliyor." değerlendirmesi yapıldı.

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