Fed Başkanı Jerome Powell ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı değerlendirmede, Başkan bilançonun büyüklüğünün Fed'in yükümlülüklerine göre belirleneceğini belirtirken Fed'in çok yakında bilanço normalleşme süreci ile ilgili bir açıklama yapabileceğini belirtti

Powell "Bunun üzerinde çalıştık. Bilanço normalleştirmenin sona erdirilmesine gidecek bir yolu aydınlatacak planın ana çerçevesini yakında açıklayabileceğimizi umuyorum" dedi.

"Bu yılın sonunda bilanço daraltmayı durduracak bir konumda olacağız" diyen Powell'ın verdiği bilgilere göre, halen 4.0 trilyon dolar dolayında olan bilanço büyüklüğünün GSYH'nın yüzde 16'sı veya 17'si oranına karşılık gelen 3.0 trilyon doların hafif üzerinde kalması bekleniyor.

Başkan, ayrıca hükümetin sürdürülemez bir durumdaki mali politikasının uzun vadeli bir sorun oluşturabileceğini yönelik endişelerini ifade etti. Borcun milli gelirden hızlı artmasından dolayı bütçenin sürdürülemez olduğunu belirtti.

Fed, 10 yıl önceki resesyonun ardından faizleri düşürmek ve likiditeyi artırrak ekonomiye destek vermek için devlet tahvilleri ve menkul kıymetleri almış ve 2017'nin sonu itibarıyla bunları azaltmaya başlamıştı.

Powel ayrıca Fed'in daha yüksek bir enflasyon hedefini değerlendirmediğini belirtti.