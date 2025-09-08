Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman, bu ay faiz indirimi olur mu, beklenti ne yönde?

        Fed Eylül faiz kararı bekleniyor! Fed bu ay faiz indirimi yapar mı, piyasada beklenti ne yönde?

        Fed Eylül faiz kararı piyasaların odağına yerleşti. ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler küresel risk iştahının artmasında etkili oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, son gelişmeler...

        Giriş: 08.09.2025 - 16:52 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:52
        1

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        4

        FED'DEN BU YIL 75 PUAN BAZ İNDİRİM BEKLENİYOR

        ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler küresel risk iştahının artmasında etkili oluyor.

        Geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

        Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

        Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar da değişiyor.

        İstihdam verilerinin ardından para piyasalarında eylül, ekim ve aralık ayında olmak üzere 3 faiz indiriminin yapılabileceği fiyatlanıyor.

        Analistler, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin de fiyatlamalara dahil olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yakından takip edileceğini söyledi.

