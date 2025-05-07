POWELL'IN KONUŞMASI DİKKATLE İZLENECEK

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri ve kullanacağı söylem tonunun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Öte yandan Trump'ın, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, tarife müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti. Çin'in ticaret konularında görüşmek istediğini söyleyen Trump, Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmediklerinin altını çizerek onlarla doğru zamanda bir araya geleceklerini bildirdi.

Ayrıca ülkelerle ticaret anlaşması imzalamak zorunda olmadıklarını da belirten Trump, "Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda" dedi.