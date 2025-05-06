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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı: Fed Mayıs 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa beklentisi nedir, bu ay faiz düşer mi sabit mi kalır?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının yankısı sürüyor. Analistler, tarife uygulamalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin Fed'in makroekonomik projeksiyonlarını değiştirmiş olabileceğini kaydederek, olası enflasyonist görünümün Fed'in faiz indirim sürecinde beklentilerden daha yavaş hareket edebileceğini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:05
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

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        FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

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        FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ NE YÖNDE?

        ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon ve resesyon risklerindeki artış merkez bankasının işini zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 7 Mayıs'ta politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle, Temmuz ayında ise yüzde 77 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

        Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini bildirilmişti. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana çok az değişiklik gösterdiği belirtilmişti.

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        Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirmek konusunda geciktiği eleştirilerine konu olan Fed'in atacağı adımlar diğer merkez bankalarının politikalarına yön veriyor.

        Analistler, para politikası kararları sonrası ABD yönetiminin açıklamalarının da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirterek, ABD yönetimi ve Fed arasındaki olası politika uyuşmazlığının risk algısını artırabileceğini vurguluyor.

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