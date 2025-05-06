ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...