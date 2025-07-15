FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek faiz toplantısında ise FED'in nasıl bir tutum izleyeceği faizlerin düşüp düşmeyeceği küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz FED faiz toplantısı tarihi...