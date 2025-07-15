FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
Temmuz ayının ortasında FED faiz kararının açıklanacağı tarih gündeme geliyor. Haziran ayında Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Peki Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentisi ne yönde?
FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek faiz toplantısında ise FED'in nasıl bir tutum izleyeceği faizlerin düşüp düşmeyeceği küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz FED faiz toplantısı tarihi...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.
2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025’te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE’de %2,3’e gerileme göstermişti. Bu durum, FED’in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.
Uzmanlar, FED’in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell’ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.