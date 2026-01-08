Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 FED faiz kararı beklentisi nasıl olacak?

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 FED faiz kararı beklentisi nasıl olacak?

        Ocak ayına ait FED faiz kararı bekleniyor. Fed, yılın son çeyreğinde politika faizini toplamda 50 baz puan düşürerek yüzde 3,50-3,75 aralığına indirdi. Banka böylece yıl genelinde toplamda 75 baz puanlık indirim yaptı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 FED faiz kararı beklentisi nasıl olacak?

        Ocak ayı içerisinde gözler ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz açıklamasına döndü. Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 FED faiz kararı beklentisi nasıl olacak?

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        FED 2025 YILINDA 75 PUANLIK BAZ İNDİRİMİNE GİTTİ

        Fed, yılın son çeyreğinde politika faizini toplamda 50 baz puan düşürerek yüzde 3,50-3,75 aralığına indirdi. Banka böylece yıl genelinde toplamda 75 baz puanlık indirim yaptı.

        Yılın son toplantısında ekonomiye yönelik tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

        FED CEPHESİNDE BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

        ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin öngörüler dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler hâlâ varlığını korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

        Mayıs ayında Powell'ın yerini yeni Fed başkanına bırakması beklenirken, söz konusu değişimle birlikte yeni Fed başkanının daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor.

