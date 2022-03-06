Powell, ekonominin geçen yıl aşılamanın, normalleşmenin, maliye ve para politikası desteği ile işletmelerin sağlıklı finansal durumlarının etkisiyle güçlü bir hızla genişlediğini belirterek, Omicron varyantının hızlı yayılmasının bu yılın başında ekonomik faaliyette bir miktar yavaşlamaya yol açtığını ancak ocak ayı ortasından bu yana vakaların keskin bir şekilde düşmesiyle yavaşlamanın kısa sürdüğünü kaydetti.