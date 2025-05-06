ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. FED'in önümüzdeki günlerde nasıl bir faiz kararı alacağı, Küresel piyasalar ve döviz, altın, borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği gibi FED mart ayı toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, FED faizleri düşerecek mi?" İşte detaylar...