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        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ TEMMUZ 2025! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?

        Küresel piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        FED faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek toplantıda, FED Temmuz ayı faiz kararını duyuracak. Haziran ayında gerçekleşen son toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Temmuz FED faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:51
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        ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı faiz kararında geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, toplantı öncesinde faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini vurguladı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de açıklanacak

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        2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

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        POWELL VE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

        Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

        Bu durum Fed'in bağımsızlığına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor. Bu belirsizliklere bir de Trump'ın tarifeleri eklenince enflasyonist baskıların daha da artabileceğine yönelik endişeler tetikleniyor.

        ABD basınında Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını söylediği yönünde haberler yer alırken, Trump ise Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirdi.

        TRUMP İNDİRİM ÇAĞRISINA DEVAM EDİYOR

        Trump, Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade etti. Trump, Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını belirterek, "Ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

        Bazı Cumhuriyetçilerle "Powell'ı kovma konsepti" hakkında konuştuğuna işaret eden Trump, "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu, neredeyse hepsinden "Powell'ı kovması gerektiği" yanıtını aldığını aktardı.

        Analistler, böyle bir hamlenin piyasaların istediği düşük faiz oranlarına ulaşmasına yardımcı olabileceğine ancak Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için gereken hamleleri yapamayacağı riskini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

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        FED'İN FAİZ İNDİRME OLASILIĞI ZAYIFLIYOR

        ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88'den yüzde 72'ye geriledi.

        Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla güçlenen dolar endeksinin enerji ve baz metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirten analistler, küresel piyasalarda artabilecek oynaklıkla birlikte yatırımcıların daha temkinli hareket edebileceğini de ifade etti.

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