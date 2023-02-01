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ABD Merkez Bankası (Fed) bugün saat 22.00'de yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Fed son olarak 15 Aralık'ta 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Böylece politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Önceki 4 toplantıda da 75'er baz puanlık artırımlara giden Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) böylece son 7 toplantıda toplamda 425 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

ENFLASYONDA GERİLEME

Fed'in faiz kararında belirleyici olan enflasyon geçen aralık itibarıyla 6 ay üst üste gerileme kaydetti. ABD'de yıllık enflasyon aralıkta piyasa beklentilerine paralel bir şekilde yüzde 6.5 oldu ve 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen haziran ülkede yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesini görmüştü.

Açıklanan son enflasyon verisinin ardından Fed'den bugün 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bunun yanında piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi hakim oldu. Ülke ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022'de aylık yüzde 2.3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2.1'e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi. Bu gelişmeler göz önüne alındığında bankanın faiz artış hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi.

'BASKILAR BELİRGİN ÖLÇÜDE AZALDI'

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, bankanın son toplantısında oran artışını 50 baz puana indirdikten sonra, bu toplantıda politika faizini 25 baz puan artıracağını ifade etti. Ekonominin istendiği gibi soğuduğunu ve enflasyon baskılarının belirgin ölçüde azaldığını aktaran Weidensteiner, faiz oranlarında tepe noktasının çok uzak olmadığını dile getirdi.

Weidensteiner, Fed'in geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırdığını anımsatarak, bankanın bu kısıtlayıcı politikasındaki hedefin enflasyon baskılarını azaltmak ve yüzde 2 hedefine getirmek için ekonomik büyümeyi yeterli derecede yavaşlatmak olduğunu söyledi. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olmasına karşın istenilen yöne doğru gittiğini vurgulayan Weidensteiner, burada enerji fiyatlarındaki önemli düşüşe dikkati çekti.

Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bu toplantıdan sonra da faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.

'ARA VERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise ABD'de enflasyondaki son düşüşün Fed'in Aralık'taki 50 baz puan olan faiz artırım boyutunu Şubat'ta 25 baz puana indirme olasılığını artırdığını belirtti.

''Enflasyonun yavaşlama ivmesine bağlı olarak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 4.75-5.00 hedef aralığında durarak yılın geri kalanında ara vermesi gerektiğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullanan Marey, bu arada, yeni negatif arz şokları meydana gelirse veya ücret-fiyat sarmalı kontrolden çıkarsa, yıl boyunca enflasyon ve faiz oranları için yukarı yönlü risklerin söz konusu olduğunu ifade etti.

POWELL BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed'den bugün 25 baz puanlık bir artırım gelmesine kesin gözüyle bakılırken hem karar metni hem de Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönünde belirleyici olması bekleniyor.

'ŞAHİN BİR MESAJ VEREBİLİR'

Bank of America Küresel Ekonomik Araştırmalar Bölümü Başkanı Ethan Harris, Powell'ın bugün şahin bir mesaj verebileceğini ifade etti. Bu toplantı sebebiyle Powell'ın piyasalarda bir ralli olmasını istediğini düşünmediğini belirten Harris "Fed Başkanının var olan iyimserliğe yakıt sağlamak isteyeceğini sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'FİYATLANAN İNDİRİM SAYISINI DÜŞÜREBİLİR'

BlackRock stratejisti Gargi Chaudhuri de benzer şekilde Powell'ın bugün basın toplantısında 'şahin' yani sıkılaşmadan yana bir mesaj verebileceğini düşünüyor. Chaudhuri Powell'ın açıklamalarına yönelik beklentisiyle ilgili olarak "Başkan Powell'ın yılın geri kalanı için piyasalar tarafından fiyatlanan faiz indirim sayısını düşüreceğini düşünüyorum. Sıkı işgücü piyasası kendisine bu fırsatı tanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım firması T. Rowe Price'ın portföy yöneticisi Steve Bartolini de benzer şekilde Powell'ın yapacağı şahin açıklamalarla yılın ikinci yarısı gerçekleşen faiz indirimi fiyatlamalarını bozmasını beklediğini, bunu yapmazsa şaşıracağını ifade etti.

Bu sebeplerle Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları bugün karardan daha dikkatli bir şekilde piyasalar tarafından takip edilecek.