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"FED kararı piyasaları olumlu etkiledi"

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım kararının yankıları sürüyor. Kararın piyasalarda olumlu etkisinin olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olduğuna da dikkat çekti. Çınar "FED Başkanı böyle sert adımlarla yüksek enflasyonla mücadele devam ediyor mesajı verirken, ABD'nin ekonomisinin hala güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği mesajını da verdi" şeklinde konuştu.

"FED kararı piyasaları olumlu etkiledi"
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ABD Merkez Bankası (FED) beklenen kararını açıklayarak 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Peki bu karar piyasaları nasıl etkiledi? FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının satır aralarında hangi mesajlar vardı? Karar ve Powell'ın açıklamalar ABD'de nasıl yankılandı? Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar haberturk.com için değerlendirdi...

PİYASALARI OLUMLU ETKİLEDİ

FED'in kararının piyasaları olumlu etkilediğini ifade eden Çınar "FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı kayda değerdi. 'Evet yüksek enflasyon var, hedefimiz yüzde 2 ya da 3'e düşürmek' derken, ABD'nin ekonomisinin hala güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği mesajını da verdi" şeklinde konuştu.

TATLI SERT MESAJLAR

Powell'ın bir sonraki toplantıya kadar açıklanacak verilere dikkat çektiğini belirten Ali Çınar 'Eğer enflasyon rakamları hala yüksek gelmeye devam ederse bu şekilde agresif bir faiz artışı olabilir" dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Powell'ın tatlı-sert mesajlar verdiğini belirterek "FED Başkanı açıklamalarında hem 'duruma göre sert adımlara devam edeceğiz' dedi ama aynı şekilde güçlü bir ekonomi olduğunu da vurguladı. Piyasaya 'merak etmeyin biz mücadele ediyoruz' mesajını verdi" şeklinde konuştu.

'DURGUNLUK YOK' MESAJI ÖNEMLİ

ABD Merkez Bankası Başkanının, 'durgunluk var mı' sorusuna 'yok' yanıtı vermesinin de önemli olduğunu ifade eden Çınar "Çünkü bu son bir aydır ABD'de çok tartışılan bir soruydu" dedi. Son haftalarda ABD'de petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sonraki enflasyon rakamına yansıyacağını belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Enflasyonda Ağustos rakamında düşüş olursa 50 baz puanlık faiz artırımı olması benci daha yüksek ihtimal" şeklinde konuştu.

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