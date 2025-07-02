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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak, Fed ne zaman indirime gider? Jarome Powell'dan indirim açıklaması

        Fed faiz kararı bekleniyor: Fed ne zaman indirime gider? Jarome Powell'dan indirim açıklaması

        Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. Son faiz kararında pas geçen Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceği merak edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı olacak mı, piyasa beklentileri ne yönde? İşte, detaylar ve Powell'ın güncel açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:52
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        1

        Bir süredir faiz indirimini pas geçen Fed'in Temmuz faiz kararı merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisi artarken, Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini bildirdi ve Temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmadığı sorusuna, "Gerçekten, söyleyemeyeceğim." yanıtını verdi. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz indirimi için beklenen tarih nedir? İşte, detaylar...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.

        3

        2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

        4

        FED TEMMUZ AYINDA İNDİRİME GİDER Mİ?

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

        ABD ekonomisinin oldukça iyi bir konumda olduğunu söyleyen Powell, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti. Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini anlattı.

        Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getiren Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.

        Powell, temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmadığı sorusuna, "Gerçekten, söyleyemeyeceğim." yanıtını verirken, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.

        5

        POWELL'DEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

        Tarifeler olmasaydı Fed'in şimdiye kadar faizleri daha fazla düşürüp düşürmeyeceğine yönelik soruya, "Bence bu doğru." yanıtını veren Powell, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince, beklemeye geçtiklerini kaydetti.

        Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getirerek enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi. Powell, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.

        6

        PİYASALARDA FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklenirken, Bankanın yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi kararı verebileceğine dair öngörüler güçlenmeye devam etti.

        Bu açıklamaların ardından gözler, Fed'in para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına çevrildi. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile yarın yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında olacak.

        Analistler, bu verilerde Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydederek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olabileceğinin altını çizdi.

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