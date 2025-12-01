Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.116,45 %2,00
        DOLAR 42,4205 %-0,16
        EURO 49,3346 %0,09
        GRAM ALTIN 5.771,12 %0,13
        FAİZ 38,65 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 79,47 %3,05
        BITCOIN 85.098,00 %-6,67
        GBP/TRY 56,1260 %-0,26
        EUR/USD 1,1622 %0,21
        BRENT 63,07 %1,11
        ÇEYREK ALTIN 9.435,79 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed, ticari gayrimenkul kredilerine yoğunlaşan bölgesel bankaları yakından izliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fed, ticari gayrimenkul kredilerine yoğunlaşan bölgesel bankaları yakından izliyor

        ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek faiz oranları, sıkı kredi standartları ve düşük ticari gayrimenkul değerleri nedeniyle topluluk ve bölgesel bankaların ticari gayrimenkul portföylerinin yakından izlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 21:16 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed, bölgesel bankaları yakından izliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fed, ülkedeki bankacılık koşulları ile Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun aralık sayısını yayımladı.

        Raporda, ABD'de bankacılık sisteminin güçlü karlılık ve sağlıklı kredi büyümesini sürdürürken güçlü sermaye ve likidite seviyelerini korumaya devam ettiği belirtilerek, ABD'li bankaların büyüyen bir ekonomiyi desteklemeye devam etmek için iyi konumda olduğu aktarıldı.

        Fed denetçilerinin topluluk bankaları ve bölgesel bankaların finansal durumunu ve önemli finansal risklerini izlemeye odaklandığı belirtilen raporda, bu bankalarda finansal koşulların genel olarak istikrarlı olduğu ancak bazı bankaların kredi zararları için ayrılan karşılıklarını artırdığı ve operasyonel giderlerin yükselmesinden kaynaklanan gelir baskısı yaşadığı ifade edildi.

        Raporda, çoğu topluluk ve bölgesel bankada, 10 yıllık ortalamalara kıyasla gecikmiş ve sınıflandırılmış kredi seviyelerinin daha düşük olduğuna, buna karşın ticari gayrimenkul kredileri ve tüketici kredilerindeki gecikmelerin son 10 yılın ortalamalarının üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

        Özellikle ofis ve çok aileli konut sektörlerinde yoğunlaşan ticari gayrimenkul kredileri olan topluluk ve bölgesel bankalara odaklanılmaya devam edildiği aktarılan raporda, "Yüksek faiz oranları, sıkı kredi standartları ve düşük ticari gayrimenkul değerleri, ticari gayrimenkul kredisi borçlularının kredilerini yeniden finanse etme veya kapatma kabiliyetini etkileyebilir." ifadesi kullanıldı.

        Denetçilerin ticari gayrimenkul kredi trendlerini yakından izlediği vurgulanan raporda, topluluk ve bölgesel bankaların genel kredi verme uygulamaları, sınıflandırmaları ve kredi zarar karşılıklarının da takip edildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları