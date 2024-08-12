Fed toplantı tarihleri: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Karar için gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Bilindiği gibi, bu sene 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Fed toplantı tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi ay açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile merak edilen bilgiler...
Fed faiz kararı bekleniyor. Hatırlanacağı gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Eylül ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'de eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
Diğer toplantı tarihleri:
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024