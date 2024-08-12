Fed faiz kararı bekleniyor. Hatırlanacağı gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Eylül ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtları...