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FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne olacak? FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?

Dünya ekonomisinin gözü kulağı FED toplantısından gelecek karara çevrilmiş durumda. Ülkemizde de heyecanla beklenen FED toplantısı ile ilgili son durum belli oldu. İşte yeni FED toplantısı ile ilgili tüm ayrıntılar...

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne olacak? FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?

Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2021

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

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