Fedakar öğretmen 5 öğrencisini hayata hazırlamak için her gün kilometrelerce yol katediyor

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Memleketinden kilometrelerce uzakta bir yere atanmanın kendisini başta tedirgin ettiğini dile getiren Hotaman, “Muş’a geldiğimde tedirgin olmamam gerektiğini, şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, her şeyin çok güzel olduğunu gördüm. Trabzon’un merkezinden Muş’un en ücra köyüne atandım. Günde 60 kilometre yol gelip 5 öğrencime ders vermeye çalışıyorum. Onların ihtiyaçları ile ilgilenmeye çalışıyorum.

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Öğrenci sayısının az olması nedeniyle çocuklarla birebir ilgilenebiliyorum. Öğrencilerimizin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesine ilk defa geldiğim için tedirgindim. Buraya gelince insanların bizi hoş karşılamasından dolayı köye çabuk alıştım” şeklinde konuştu.