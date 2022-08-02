Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, forvet oyuncusu Federico Macheda ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan golcü için Beştepe Tesisleri´nde yapılan imza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Sayın Emre Yıldız katıldı.
Profesyonel futbol kariyerinde 329 maçta forma giyen Macheda, bu maçlarda 86 gol atma başarısı gösterdi. İtalyan golcünün ayrıca 22 tane de asisti bulunuyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR