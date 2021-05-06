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HaberlerGündem3. SayfaSon Dakika: İstanbul'da felaketten kıl payı kurtuldular! - Haberler
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Çöken binada kadın ve kedinin son anda kurtulduğu anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda çöken binada faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. İlçede, tahliye edilen 5 katlı binanın çöktüğü anda kaldırımdaki kadın ve bir kedinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika: İstanbul'da felaketten kıl payı kurtuldular! - Haberler
Felaketten son anda kurtuldular!
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İHA

İlçede bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30’da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş ve kimsenin enkaz altında kalmadığı belirlenmişti.

İHA'nın haberine göre, dün tahliye edilen Hilal Apartmanı'nın yıkılmanı anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KALDIRIMDAKİ KADIN VE KEDİ SON ANDA KURTULMUŞ

Görüntülerde yıkılma sırasında binanın önünde bulunan bir kedinin son anda kaçmaya başladığı, karşı kaldırımda bulunan bir kadının ise park halindeki kamyonun arkasına geçerek kafasını ellerinin arasına koyarak korku dolu bir şekilde beklediği görülüyor.

Yıkılma anında kadın toz bulutunun arasında kalırken, olayın ardından vatandaşların sokağa çıkarak ekipleri aradığı da görüntülerin arasında yer alıyor.

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