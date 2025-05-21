Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!

İstanbul'da yürek yakan olay, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

SERVİS MİNİBÜSÜ ÜZERİNDEN GEÇTİ AA'daki habere göre kaldırımda yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü. Yaya, bu sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.