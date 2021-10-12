Cezayı duydu hastanelik oldu!

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.
SÜRÜCÜYE 1300 TL CEZA KESİLDİ
İHA'da yer alan habere göre uygulama sırasında plakasız motosiklet durduruldu.
Yapılan incelemede, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edildi. Sürücü Cemalettin E.'ye (53) bin 300 TL ceza kesildi.
TANSİYONU ÇIKTI FENALIK GEÇİRDİ
Ceza miktarını duyan sürücü, fenalık geçirdiğini söyleyerek yere oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri yardım etti.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Su ikram edilen sürücü, polis ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansına alındı.
Hastaneye sevk edilen sürücü, tedavinin ardından taburcu edildi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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