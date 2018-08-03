Fenerbahçe Kulübü, altyapı takımlarında forma giyen Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktör Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda genç oyuncular Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile mukavele imzalandığı kaydedilerek, "Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe altyapısında 2014 yılında bu yana forma giyen 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile ise 2 yıllık profesyonel sözleşme yapıldığı aktarıldı.

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