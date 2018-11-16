Fenerbahçe'de as takımda yer alan ve bu sezon forma şansı bulan tam 13 oyuncunun milli takıma katılması ve Şener, Mehmet Ekici, Oğuz Kaan Güçtekin, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları sebebiyle Samandıra'da sadece Soldado, Valbuena, Barış, Alper, Frey, İsmail, Harun, Erten ve Yiğithan antrenmana katıldı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sadece 9 oyuncuyla antrenman yapan Sarı-Lacivertliler daha çok güç ve kondisyon antrenmanları yaparken, Fenerbahçe Teknik Heyeti ise milli takıma giden herhangi bir oyuncunun sakatlanmaması için adeta dua ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ