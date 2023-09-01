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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Altay Bayındır'a veda etti: Manchester United transferi resmen duyurdu! - Son Dakika Spor Haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Altay Bayındır'a veda etti: Manchester United transferi resmen duyurdu!

        Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasının ardından İngiliz devi Manchester United, Altay transferini resmen duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:54
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        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
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        Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın ayrılığını resmen açıkladı.

        Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

        MANCHESTER UNITED TRANSFERİ DUYURDU!

        İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

        Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        FENERBAHÇE MALİ DETAYLARI AÇIKLADI

        Fenerbahçe, Altay Bayındır transferinin mali detaylarını açıkladı. Sarı-lacivertliler, "Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

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        ALTAY BAYINDIR'IN İLK SÖZLERİ

        Altay Bayındır, Manchester United'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        "Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur.

        "Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim.

        "Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız."

        FENERBAHÇE, ALTAY'A VEDA ETTİ

        Fenerbahçe, Altay Bayındır için sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı.

        İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı:

        ''Yolun Açık Olsun Fenerbahçe'nin Evladı Altay Bayındır. 21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun… Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert'e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin! Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor! Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle! Fenerbahçe hep senin evin! Kalplerimiz hep yanında! Başarıların gururumuz, Mutluluğun mutluluğumuz olacak! Yolun açık, Şansın bol olsun!''

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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