Fenerbahçe Altay Bayındır'a veda etti: Manchester United transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın ayrılığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Altay Bayındır transferinin mali detaylarını açıkladı. Sarı-lacivertliler, "Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

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ALTAY BAYINDIR'IN İLK SÖZLERİ

Altay Bayındır, Manchester United'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur.

"Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim.

"Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız."