Fenerbahçe Antalyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 2. hafta maçına sahne olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun
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