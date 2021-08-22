Fenerbahçe Antalyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 2. hafta maçına sahne olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun