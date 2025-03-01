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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler, şampiyonluk yolunda Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıtı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İşte Fenerbahçe- Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:57
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        1

        Fenerbahçe- Antalyaspor maçına sayılı saatler kaldı. Son oynadığı Türkiye Kupası maçında Gaziantep'i 4-1 yenen sarı lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'li teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından söylemleri nedeniyle 2 maç ceza aldı ve takımını Antalyaspor karşısında kulübeden yönetemeyecek. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        2

        FENERBAHÇE- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe- Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar (yarın) 19.00'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En- Nesyri, Dzeko

        5

        ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

        Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

        6

        ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇINA HAZIR

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

        Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçından önceki son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek.

        Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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