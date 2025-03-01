Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe- Antalyaspor maçına sayılı saatler kaldı. Son oynadığı Türkiye Kupası maçında Gaziantep'i 4-1 yenen sarı lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'li teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından söylemleri nedeniyle 2 maç ceza aldı ve takımını Antalyaspor karşısında kulübeden yönetemeyecek. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...