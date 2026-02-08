Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe arsaVev - Beşiktaş: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Kadın Futbol Süper Ligi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe arsaVev - Beşiktaş: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbide ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:34 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:34
        F.Bahçe derbide Beşiktaş'a fark attı!
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki mücadenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Busem Şeker'in golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ile bulduğu gollerle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe 66. dakikada Otu'nun golüyle farkı 4'e çıkarırken, Beşiktaş'ın tek golü 89. dakikada Pintassilgo'dan geldi.

        Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe arsaVev, puanını 52'ye çıkardı.

