Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ile devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe D Grubu'ndaki 4. maçında Royal Antwerp'i 3-0 yendi ve gruptan çıkma şansını son 2 maça taşıdı. İşte gruptaki görünüm...
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
1- E.Frankfurt / 10 Puan
2- Olympiakos / 6 Puan
3- Fenerbahçe / 5 Puan
4- Antwerp / 1 Puan
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45
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