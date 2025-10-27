Sadettin Saran'dan 'bahis skandalı' açıklaması: Haklılığımız ortaya çıkıyor!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı Türk hakemliğindeki bahis skandalıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig maçı öncesi Gaziantep'te okul ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı Türk hakemliğindeki bahis skandalıyla ilgili konuştu.
"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"
Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
"BİZ DE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Kulüp olarak da bahis skandalının takipçisi olacaklarını belirten Saran, "Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!" dedi.
"BUNU ORTAYA ÇIKARANLARI KUTLUYORUM"
Sadettin Saran sözleini şöyle noktaladı:
"İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız."