Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8 Haziran Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda başladı. Kongrenin ilk gününde yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oy verme işleminin ardından netlik kazanacak. Başkanlık yarışı Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçecek. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman sorusunun yanıtı...
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yeni başkan belli oluyor. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Divan Başkanlığı'na Vefa Küçük seçildi. Yeni başkanın belli olacağı kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongresinde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?" İşte 2024 Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.
01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.
9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.
2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.
Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.
ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah , Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.