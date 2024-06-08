VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığa yeniden başkan seçildi. 2018 yılında yapılan seçimle bu üyeliğini sürdürmüştür.