Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi son olarak 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Ali Koç Fenerbahçe başkanı olarak seçilmişti. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları...
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesinde, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?" soruları futbolseverler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Kulüp başkanı Ali Koç, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ, MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır!" ifadelerini kullandı
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe başkanlık seçimleri 2027 yılı Haziran ayında yapılacak.
Hatırlanacağı gibi son başkanlık seçimde 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmuştu.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı.
KİMLER KONGRE ÜYESİ OLABİLİR?
18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyete sahip bulunan ve Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi kulübe üye olmak için başvurabilir ve gerekli onay süreçlerinden sonra kulüp üyesi olabilir.
KULÜBE NASIL ÜYE OLUNUR?
Online üyelik sekmesinden, kolayca başvuru formunu doldurup, gerekli belgeleri sisteme yükleyerek kulübümüze ulaştırdığınızda üyelik süreciniz başlatılmış olur. Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 gün içinde üyelik ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme işlemlerinin tamamlanması sonrasında kulüp üyeliğiniz aktiflenir ve üyelik kitiniz tebligat adresinize gönderilir. Süreçle ilgili tüm aşamalarda kulüp tarafından bilgilendirilirsiniz ayrıca başvuru sürecinizi Profil sayfanızdan takip edebilirsiniz.