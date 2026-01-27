Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?
THY EuroLeague'de 25. hafta heyecanı, Türk basketbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne oluyor. Play-off ve play-in hattını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa arenasında kritik bir "Türk derbisi" için parkeye çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte yayın bilgisi...
EuroLeague’de sezonun kaderini belirleyebilecek haftalardan biri başlarken, gözler İstanbul’daki dev randevuya çevrildi. 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Türk derbisi öncesi maçın oynanacağı salon, başlama saati ve yayınlanacağı kanal netleşti. İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
EuroLeague 25. haftasındaki bu tarihi randevu şu takvimde oynanacak:
Maç Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe
Başlama Saati: 20:45 (TSİ)
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Derbi heyecanını takip etmek isteyenler için yayın bilgileri şu şekildedir:
Yayıncı Kanal: S Sport ve S Sport Plus