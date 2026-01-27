Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?

        THY EuroLeague'de 25. hafta heyecanı, Türk basketbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne oluyor. Play-off ve play-in hattını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa arenasında kritik bir "Türk derbisi" için parkeye çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EuroLeague’de sezonun kaderini belirleyebilecek haftalardan biri başlarken, gözler İstanbul’daki dev randevuya çevrildi. 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Türk derbisi öncesi maçın oynanacağı salon, başlama saati ve yayınlanacağı kanal netleşti. İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        EuroLeague 25. haftasındaki bu tarihi randevu şu takvimde oynanacak:

        Maç Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe

        Başlama Saati: 20:45 (TSİ)

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

        3

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Derbi heyecanını takip etmek isteyenler için yayın bilgileri şu şekildedir:

        Yayıncı Kanal: S Sport ve S Sport Plus

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!