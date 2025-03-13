Fenerbahçe Beko - ASVEL: 92-82 (MAÇ SONUCU)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste 3'üncü, toplamda ise 20'nci galibiyetini aldı. Fransız ekibi ise 18'inci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne oldu. Fenerbahçe Beko kolay top kayıpları yaparken LDLC ASVEL​​​​​​​, pota altından bulduğu basketlerle skor üretti. Rakibine çeyreğin ikinci bölümünde kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 30-23 önde kapattı. İkinci çeyrek düşük tempoda başlarken Fenerbahçe Beko, Baldwin'in isabetli serbest atışlarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 38-28. Hücumda ritmini kaybeden sarı-lacivertli takım karşısında pota altından Lauvergne ile peş peşe basketler bulan LDLC ASVEL, 9-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 38-37. İlk yarının son bölümünde McCollum, Colson ve Guduric ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-44 üstün girdi.

REKLAM İkinci yarıya arka arkaya kaydedilen sayılarla iyi başlayan sarı-lacivertli takım, Bango'nun basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (56-44) kadar yükseltti. Konuk ekip, Roberson ve De Colo ile farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Hall'un bulduğu üç sayılık basketle final periyoduna 70-60 önde gitti. Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü koruyarak farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 92-82 kazandı. Sarı-lacivertli takımda Wade Baldwin'in 15, Errick McCollum ile Bonzie Colson'un 10'ar sayılık performansları galibiyette ön plana çıktı. LDLC ASVEL'de ise Joffrey Lauvergne'nin 20, Nando De Colo'nun 13 sayısı kazanmaya yetmedi.