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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlayacak

        Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:07
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        F.Bahçe Beko, Barcelona'yı ağırlayacak
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

        Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı.

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