FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında 25 Mart Salı günü konuk ettiği Paris Basketball’u 101-100 ile geçti. Nigel Hayes-Davis’in son saniyedeki üçlüğüyle 31. maçında 21. galibiyetini elde eden takımımızda Marko Guduric 25, Nigel Hayes-Davis 19, Errick McCollum 18 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları olan Khem Birch ve Jilson Bango’nun yanı sıra hastalığı bulunan Devon Hall'un durumlarına ise maç gününde karar verilecek.

2024-25 sezonu ilk yarısında 3 Aralık 2024 tarihinde Vitoria-Gasteiz’de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 88-76 kazandı.